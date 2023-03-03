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Курганцы споют про «Знак Водолея» вместе группой «Винтаж»

Вход на концерт свободный.

3 марта, 2023 - 14:34

Фестиваль «Весна в Кургане» состоится 4 марта. Тех, кто придет за покупками или на киносеанс в ТРЦ HYPER CITY, ждет сюрприз.

С 12 до 18 часов жителей и гостей города ждет яркая развлекательная программа: показ мод, фотосессия, выступление кавер-групп, финал конкурса «Мини Мисс Курганская Весна», музыкальный Quiz, работа творческих площадок по интересам.

Хедлайнером мероприятия станет «Винтаж». Анна Плетнёва исполнит известное и любимые многими композиции «Знак Водолея», «Роман», «Ева». Вход свободный.

Фото из группы https://vk.com/vintage.

 

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3 марта, 2023 - 14:34

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