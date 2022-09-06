Курганцы стали чаще отказываться от использования VPN-сервисов

Пятая часть россиян, в том числе жители Курганской области, установившие в этом году на свои смартфоны и компьютеры VPN-сервисы, отказались от их использования. Такие данные приводятся в исследовании социальной сети TenChat.

Пользователи удаляют опасные сервисы по разным причинам. Большую часть не устраивают перебои в работе других приложений, когда включен VPN. Также россияне испытывают неудобства из-за быстрой разрядки аккумулятора смартфона и увеличения расхода интернет-трафика.

Кроме того, на решение пользователей влияют участившиеся сообщения о негативном опыте использования VPN-сервисов. В июле-августе 16% опрошенных выразили беспокойство из-за угрозы утечки персональных данных. Еще в июне такого мнения придерживались лишь 7% респондентов.

По словам основателя TenChat Семена Теняева, ни один VPN-сервис не сможет обеспечить пользователю полноценное шифрование передаваемых данных. Независимо от того пользуется он устройством на операционной системе Android или iOS.

Важно повышать грамотность россиян в сфере информационной безопасности. Кроме того, необходимо внедрять отечественные разработки, которые могли удовлетворить потребности жителей РФ и дать возможность отказаться от использования VPN, считает Теняев.

Источник фото: Сайт ru.freepik.com

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