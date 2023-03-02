Курганцы стали жаловаться в ГИБДД на водителей, паркующихся на автобусных остановках

В ГИБДД сообщили, что в Кургане с некоторых пор участились случаи парковки автомобилей на автобусных остановках. В качестве примера, в ведомстве привели улицу Коли Мяготина, там где сейчас проводятся инженерные работы по замене трубопровода. В связи с этим остановка общественного транспорта была перенесена на улицу Рихарда Зорге, в район дома №48. Здесь установили дорожный знак «Место остановки автобуса». Однако некоторые водители стали парковать свой транспорт в границах действия знака.

Горожане, обеспокоенные таким поведением автомобилистов, принялись обращаться в Госавтоинспекцию. Дорожным полицейским пришлось выставить ежедневный пост, чтобы исключить нарушение правил дорожного движения и наказать виновных. За короткое время полицейские привлекли к ответственности 19 водителей.

Однако по действующему законодательству за данное нарушение предусмотрен небольшой штраф – всего лишь одна тысяча рублей. Возможно это и не останавливало некоторых нарушителей ПДД. Все-таки более действенным способом стала эвакуация транспортных средств. Автомобили стали реже парковать на автобусных остановках.

Напоминаем, остановка транспортных средств запрещена ближе 15 метров от мест остановки общественного транспорта, обозначенных разметкой, а при ее отсутствии – от указателя места остановки автобусов. Исключением является только остановка для посадки или высадки пассажиров, если это не создает помех пассажирскому транспорту.

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