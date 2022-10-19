Курганцы стремятся поделиться своими любимыми книгами с жителями ЛНР

Курганцы несут в Юговку книги для библиотеки Луганской народной республики. Накануне к Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова обратилась Центральная районная библиотека посёлка городского типа Новосветловка в Луганской Народной Республики с просьбой помочь восстановить книжный фонд, потерянный в ходе боевых действий.

Библиотека имени А. К. Югова откликнулась на просьбу, разместила объявления о приёме книг. Неравнодушные курганцы отозвались в первые же дни, и сразу принесли книги.

Сегодня коробку художественной литературы принёс в библиотеку молодой человек Константин Меньших. Библиотека выражает ему чрезвычайную благодарность.

Поделилась книжным сокровищем и библиотека имени Короленко. От сотрудников Юговки в ответ на это также звучат слова признательности.

Сейчас читателям ЛНР не хватает русской классики и произведений современных российских авторов, энциклопедий для школьников и хрестоматий для внеклассного чтения.

Вы можете подарить новую литературу или передать уже прочитанные книги из домашней библиотеки в хорошем состоянии (не ранее 2000 года издания). Особенно ценны жителям ЛНР сейчас слова поддержки, поэтому можно сопроводить подарок письмом или открыткой с добрыми пожеланиями.

Принести книги нужно в библиотеку имени А. К. Югова по адресу: Комсомольская, 30.

Вопросы можно задать по телефону: 46-62-73.

Фото с сайта Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова