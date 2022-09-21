Курганцы: «Своих не бросаем!»

Сегодня, 23 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха города Кургана прошел митинг-концерт. Он назывался «Своих не бросаем!» и был проведен в поддержку участников специальной военной операции и братского украинского народа. Участниками мероприятия стали учащиеся учебных заведений Кургана, служащие органов власти, представители политических партий и общественных организаций, просто неравнодушные граждане.

На митинге прозвучало, что Россия – самая большая и многонациональная страна. В ней представлены более чем 160 национальностей разного вероисповедания, которые живут в мире, дружбе и согласии. Защищать братские народы – духовная традиция россиян. Поэтому курганцы с воодушевлением восприняли решение жителей освобожденных от нацистов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей провести всенародный референдум о вхождении в состав России.

- Мы специально заглянули в Конституцию Украины и выяснили, что проведение референдума – это право украинского народа. Поэтому в проведении референдума на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье я вижу реализацию населением данных территорий конституционного права на самоопределение, - заявил «Новому миру» директор Курганского филиала РАНХИГС, член Общественной палаты РФ и Общественной палаты Курганской области Валерий Яхонтов.

Фото автора и Екатерины Черепановой.

Николай Волков.

Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.