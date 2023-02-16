Курганцы тратят на обеды до от 200 до 400 рублей

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, что на работе едят 94% курганцев: 44% только обедают, 23% завтракают, обедают и пьют чай, 12% завтракают и обедают, остальные лишь перекусывают. При этом 48% признались, что питание на работе бьет по их бюджету.

Исследователи выяснили, что 72% приносят еду из дома, 53% едят в заведениях общепита, а 30% заказывают доставку на работу.

Из тех, что носят еду из дома: берут с собой полноценный обед – первое, второе и третье — 86%. Около 34 % позволяют себе делать легкий перекус с фруктами, орешками, злаковыми батончиками. 29 % курганцев позволяют приносить на работу сладости и 28 % - хлебобулочные изделия.

Большинство жителей области (40 %) ежедневно тратят на питание на работе 200-300 рублей, 28% — 100-200 рублей, 27% тратят 300-400 рублей, а больше 400 рублей платят за обед 5% опрошенных.

У 69% респондентов на работе есть полностью оборудованная обеденная зона, у 29% — частично оборудованная, у 2% нет никакой обеденной зоны.

В Кургане работодатель кормит бесплатно 5% респондентов, у 14% есть льготы и частичная компенсация питания от предприятия, а 81% питаются за свой счет.

Респондентам также было предложено выбрать одну из компенсаций: питания, занятий спортом или английским. Питание выбрали 80% респондентов.

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