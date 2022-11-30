Курганцы участвуют в выборе названия новой благоустроенной территории

На стадионе, который все мы привыкли называть «Локомотив», скоро завершится благоустройство. Все жители Кургана с нетерпением ждут окончания работ и завершения реконструкции этого объекта.

Напомним, что до августа 2021 года эта общественная территория входила в спортивный комплекс курганского физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги. В августе 2021 года была передана в муниципальную собственность. Реконструкция объекта стала возможна благодаря поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Благотворительной организацией были выделены значительные финансовые средства на ее дальнейшее благоустройство.

После реконструкции бывший стадион превратится в обновленное спортивно-рекреационное общественное пространство, где будут прогулочная зона, парк, разные спортивные площадки для занятий физкультурой и спортом.

Новому общественному пространству необходимо новое название. Администрация города Кургана приглашает предприятия, организации и горожан принять участие в названии этой общественной территории. Свои предложения можно присылать до 10 декабря на электронную почту: dialog@kurgan-city.ru.

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