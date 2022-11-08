Курганцы украшают мишурой и гирляндами дворы, балконы и окна квартир

С 14 ноября по 30 декабря состоится городской конкурс «Метелица-2022».

Участниками могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Прием заявок продлится до 9 декабря. В конкурсе предусмотрено 6 номинаций: «Новогоднее оформление дворовой территории и здания многоквартирного дома», где могут участвовать управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, собственники и нанимателей помещений в многоквартирном доме; «Новогоднее оформление прилегающей территории к жилому дому индивидуальной застройки» для жителе частного сектора и микрорайонов малоэтажной застройки; «Новогоднее оформление балкона (лоджии) и окон квартиры многоквартирного дома» для собственников и нанимателей помещений; «Новогоднее оформление территории и зданий муниципальных учреждений социальной сферы»; «Новогоднее оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий юридического лица» и «Новогоднее оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий индивидуального предпринимателя».

Второй этап конкурса – объезд дворов конкурсной комиссией – пройдет с 19 по 30 декабря. Проверяющие обратят внимание на применение оригинальных решений, наличие елки и новогодних украшений, использование светового оформления, установку дополнительных декоративных элементов и сооружений – горок, лабиринтов, арок из снега и льда, сообщили в пресс-службе администрации города.

Подведение итогов и награждение победителей состоится в первом квартале 2023 года.

Заявки на участие в конкурсе «Метелица-2022» предоставляются на бумажном носителе по рабочим дням с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: город Курган, улица М. Горького, дом 109, кабинет 10, Департамент развития городского хозяйства администрации города Кургана, телефон 42-89-06, добавочный 548.

Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Любимый город».

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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