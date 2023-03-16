Курганцы установили акустику в УАЗ для бойцов СВО

Участники клуба «Red DevilS» отправили бойцам на передовую УАЗ с хорошей акустикой, которую помогли установить ребята из местного магазина автозвука. Колонки и подиумы - чтобы разрядить обстановку!

Как говорят автолюбители, деньги на покупку машины выделили благотворители. Парни закупили необходимые запчасти, привели машину в порядок. В планах – приобрести ещё несколько машин.

В своих соцсетях они объявили сбор средств. На приобретение продуктов, предметов гигиены, медикаментов, фонарей бензопил неравнодушные граждане перевели более 50 тысяч рублей. Также для бойцов сшили балаклавы.

«Red DevilS» от всей души благодарит вас за вашу поддержку! Огромное спасибо, что вы не остались в стороне, помогли распространить информацию, поддержали, как морально, так и материально! Все вместе мы оказали огромную помощь нашим парням», - пишут участники автоклуба в своей группе в соцсети «Вконтакте».

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.