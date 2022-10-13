Курганцы увидят «ожившие» в 3D-картины

На шоу картины «оживут» под звуки народных инструментов. Инновационный мультимедийный проект «Ожившие картины» — это шедевры отечественной музыки и живописи, погруженные в литературу и технологии 3D-mapping. Зрители смогут окунуться в завораживающее измерение русского искусства 20 октября на сцене Курганской областной филармонии.

Цвет, звук и слово составят новую масштабную программу Уральского государственного русского оркестра под управлением дирижера Павла Васильева. Амплуа коллектива заключается в сочетании высоких академических традиций и увлекательных современных форматов, преодолевая стереотипы о народном оркестровом исполнительстве.

С помощью специального 3D-оборудования полотна великих русских художников будут инсталлированы в видеоформате на сцену, погрузив зрителей в мир русского искусства. Ёмкий и красочный рассказ лектора-искусствоведа о произведениях русской живописи и музыки станет органичной частью большого музыкального шоу. В проекте будут задействованы шедевры колоссальных русских художников Аполлинария Васнецова, Константина Коровина, Василия Кандинского, Ивана Шишкина.

Проект реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Курганской областной филармонии. Контактная информация.

Фото с сайта Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина