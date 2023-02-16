Курганцы узнали о безопасных онлайн-сервисах для коммуникации с приставами

Сотрудники УФССП России по Курганской области присоединились к общероссийской информационной акции, приуроченной ко Всемирному дню безопасного Интернета, и рассказали курганцам об онлайн-сервисах, которые созданы для быстрой коммуникации с судебными приставами.

Главная цель акции – повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, разъяснение правил информационной безопасности. Мероприятия проходили на протяжении недели. В частности, в ходе рейдов судебные приставы раздавали гражданам листовки с информацией о работе «Банка данных исполнительных производств», интернет-приёмной, личного кабинета на портале Госуслуг, а также Центров телефонного обслуживания.

Как сообщили в пресс-службе УФССП региона, кульминацией информационной кампании стала акция в одном из самых крупных центров научной и общественной жизни Зауралья – в Курганской областной универсальной научной библиотеке имени А. К. Югова. Каждый день здесь проходит большое количество различных мероприятий: от концертов до конференций, квестов и спектаклей, в которых участвуют зауральцы разного возраста и профессий. Судебные приставы на протяжении дня общались с посетителями и сотрудниками Юговки и рассказывали им о безопасных онлайн-сервисах. Так, курганцам напомнили о том, что получать информацию о наличии или отсутствии задолженностей следует только из официальных источников. К ним относится онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств». Для того, чтобы воспользоваться им, необходимо уточнить данные гражданина или юридического лица (ФИО и дату рождения для физических лиц; наименование и адрес для юридических лиц), затем зайти на главную страницу сайта ФССП России или УФССП России по Курганской области и выбрать нужные пункты в меню. С помощью «Банка данных» можно узнать сумму задолженности, причину ее появления, а также номер исполнительного производства.

Еще один способ безопасной коммуникации – Центры телефонного обслуживания. Для граждан, а также юридических лиц ежедневно, кроме субботы и воскресенья, работают телефоны 8 (3522) 49-18-19 и 8-800-303-0000. Позвонив на эти номера, можно получить информацию по исполнительному производству или краткую консультацию специалиста. Судебные приставы раздали курганцам листовки, в которых описан алгоритм записи на прием к специалисту с помощью сервиса – «Интернет-приемная».

Сотрудники зауральского Управления также напомнили участникам информационной акции о том, что ни в коем случае нельзя открывать подозрительные электронные письма, ведь злоумышленники могут использовать символику ФССП России для доступа к личной информации! Судебные приставы не рассылают электронные сообщения с напоминаниями о задолженности.

Всего в мероприятиях в рамках информационной кампании приняли участие около 500 зауральцев.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.