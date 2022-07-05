Курганцы узнают больше о писателе, чьи рукописи не горят

Интерактивная программа «Писатели, чьи рукописи не горят (по творчеству Михаила Булгакова) пройдёт в Юговке5 июля.

Участники программы познакомятся с биографией Михаила Булгакова, основными мотивами его произведений, главными героями и их жизненными принципами. Особое внимание – вечному роману «Мастер и Маргарита». Специалисты Юговки расскажут об истории создания романа, реальных прототипах булгаковских героев, сюжетной линии и мистических сопровождениях произведения с момента написания автором первой страницы и по сей день.

Вместе с Юговкой читатели найдут ответы на философские вопросы, которые поднимаются в романе и рассмотрят, как переплетаются несколько сюжетных линий: мистика и сатира, безудержная фантастика и беспощадный реализм, легкая ирония и напряжённая философия.

Посетить интерактивную программу можно по «Пушкинской карте». Напомним, в этом году на каждую Пушкинскую карту начислено 5 тысяч рублей. Потратить эти деньги можно только на культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, библиотеки, консерватории и другие учреждения культуры.

По Пушкинской карте можно посетить не только программу «Писатели, чьи рукописи не горят», но и другие мероприятия в Юговке. Онлайн-продажа билетов открыта на сайте библиотеки.

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