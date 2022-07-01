Курганцы узнают интересные факты о языческом празднике Ивана Купалы

Родители вместе с детьми 7 июля примут участие в акции Юговки «Народные купальские традиции». Ответят на вопросы, разгадают загадки и узнают много интересных фактов о языческом празднике Ивана Купалы - его истории, традициях и особенностях праздничных обрядов.

Гостей интерактивной площадки ждут мастер-классы. Дети научатся мастерить рукодельные игрушки. Тряпичный символ семейной гармонии и счастья – жаворонок – станет оберегом и украшением для любого дома. А очаровательная игрушка «Зайчик на пальчик» привлечёт внимание и развеселит каждого малыша.

Уникальный мастер-класс по каллиграфии «Русская вязь» заинтересует всех участников площадки. Гости научатся писать настоящим пером и чернилами и попробуют выводить слова и фразы традиционным русским шрифтом, который получил название «Русская вязь».

Юговка приглашает всех на познавательную и полезную «Литературную сиесту»!

На юговской площадке скучно не бывает!

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