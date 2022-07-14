Курганцы узнают, как не стать жертвой мошенников из веселых мультфильмов

Жители Курганской области смогут повысить свою цифровую грамотность, узнают, как не стать жертвой мошенников с помощью проекта «Цифровой ликбез».

12 мультфильмов, главными героями которых являются жители подводного мира, расскажут детям и взрослым о телефонных аферах, о том, как спокойно общаться в интернете и не подвергнуться травле, про компьютерные и телефонные вирусы и многое другое.

Видео-контент может быть полезен, в том числе, родителям, педагогам, психологам, работниками силовых структур. Его позволят беспрепятственно скачивать и даже использовать в образовательном процессе.

Узнать больше о проекте и его направлениях можно на сайте «Цифровой ликбез» https://vk.cc/cf4H5h.

Организаторы проекта Минцифры России, Минпрос России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

По информации департамента образования и науки.