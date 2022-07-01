Новый мир
Курган 19o
Курс ЦБ:$52,5154,64
16+
Версия для слабовидящих

Курганцы узнают, почему печенье является одним из наиболее востребованных и любимых лакомств

Ответят на вопросы, окунутся в историю.

1 июля, 2022 - 10:30

Онлайн-викторину «Лакомство родом из детства» проведёт библиотека Югова 9 июля.

Викторина посвящена Дню сахарного печенья. Участникам викторины предлагается проверить свои знания об истории создания этой популярной выпечки, видах печенья и особенностях его приготовления. 9 июля сладкоежки и кондитеры всего мира отмечают праздник сахарного печенья (SugarCookieDay). Несмотря на многообразие десертов, печенье остаётся  одним из наиболее востребованных и любимых лакомств как детей, так и взрослых. А простота и лёгкость в приготовлении ценится профессиональными кондитерами и домашними пекарями.

Всем любителям сахарного печенья предлагается в этот день испечь его, обратившись к семейным рецептам или воспользовавшись рецептами из книг, которые можно найти в богатейших фондах библиотеки имени А. К. Югова. Например, энциклопедия Александра Ратушного и Сергея Аминова «Всё о еде от А до Я», книги Людмилы Кузнецовой и Муси Сидановой «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» и Александра Ратушного «Мучные кулинарные и кондитерские изделия». В Юговке много интересных и полезных книг!

Пройдите викторину всей семьёй, и пусть этот день станет самым лакомым, сытным и уютным!

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

1 июля, 2022 - 10:30

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество