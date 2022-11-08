Курганцы вернулись со Всероссийского слёта студенческих отрядов

В городе Кемерово с 3 по 6 ноября прошёл Всероссийский слёт студенческих отрядов. В рамках мероприятия были организованы конкурсы профессионального мастерства «ТрудКруг», творческий фестиваль, конкурс красоты и талантов «Мистер и Мисс РСО», спортивный фестиваль студенческих отрядов и другие мероприятия.

В слёте участвовали шестеро представителей из Курганской области. Наши активисты хорошо проявили себя спорте.Четверо молодых людей из Курганского областного студенческого отряда в составе команды Уральского федерального округа участвовали в сдаче норм ГТО, полосе препятствий, перетягивании каната и кёрлинге. Многие стали призёрами соревнований, получили медали.

Куратор строительных отрядов Курганской области Никита Нужных поделился впечатлениями: «На слёте нам удалось встретить старых друзей, а также познакомиться и подружиться с разными людьми. Мы получили яркие эмоции, новые внутренние ощущения, наметили цели на ближайшее время. Осталось лишь реализовать их в своем регионе, что,несомненно получится у нашей сплоченной команды».

Всероссийский слёт студотрядов является одним из важнейших событий жизни отряда. Участвуют в нём лучшие представители молодёжной общероссийской организации «Российские Студенческие Отряды». Желающие присоединиться к команде могут заполнить анкету на сайте.

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