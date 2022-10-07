Курганцы вошли в состав сборной России по рукопашному бою

Спортсмены Федерации рукопашного боя Курганской области Ганин Даниил и Салихов Илья в составе сборной Федеральной службы судебных приставов РФ приняли участие в международном турнире по комплексному единоборству среди силовых структур ОДКБ – «Спецназ Мира против террора», который прошел в Московской области, сообщает управление по физической культуре и спорту.

В соревновании также приняли участие сборные команды МВД Республики Беларусь, МВД Таджикистана, Комитета национальной безопасности Киргизстана, Комитета национальной безопасности Вьетнама, Министерства обороны Монголии, а также Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства чрезвычайных ситуаций и Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации.

В личном зачете Даниил Ганин занял 2 место, став серебряным призером соревнований. Илья Салихов провел достойные поединки, но проиграл за выход в полуфинал.

Однако оба спортсмена вошли в состав сборной России по комплексному единоборству.

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