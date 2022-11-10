Курганцы возложили цветы к памятнику Терентию Мальцеву

По всей Курганской области сегодня проходят памятные мероприятия. 10 ноября 1895 года родился великий хлебороб, почетный академик ВАСХНИЛ, дважды Героя Социалистического труда Терентий Семенович Мальцев.

«Говорить о его трудах можно много. Несомненно, это тот человек, который внес существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса не только Курганской области, но и всей РФ. Благодаря его трудам мы имеем такие достойные результаты. Все технологии, которые применял Терентий Семенович, используются и сегодня. В Курганской области в текущем году был получен рекордный урожай за последние 10 лет — 2 270 тысяч тонн зерна. Это благодаря применению грамотной агротехнологии, которую внедрил в производство, в свое время, Терентий Семенович», - отметил директор АПК Курганской области Павел Кощеев.

Павел Кощеев возложил цветы к памятнику великого земляка вместе со студентами и преподавателями КГСХА. Ведь имеено в этом вузе, который носит имя Терентия Семеновича, особенно трепетно чтут его память, а студенты изучают его труды и книги.

«В Шадринском районе, откуда родом Терентий Семенович, а есть агроклассы и опытное хозяйство, где школьники получают знания и отрабатывают навыки. Мы поддерживаем связь с его родственниками. Недавно его внучка проводила встречу со студентами в нашей библиотеке, куда передала часть документов. Там есть отдельный фонд Мальцева и вообще на ключевых стендах библиотеки — его высказывания, его история», - рассказал исполняющий обязанности КГСХА им. Т.С. Мальцева Олег Филистеев.

Студенты вуза хорошо знакомы с биографией и трудами знаменитого земляка.

«Сначала он был обычным крестьянином, работал с отцом в полях. Он видел, как работает отец и начал задумываться о том, как улучшить плодородие почвы. Например, начал применять боронование. Во времена Советского Союза он уже работал в передовом хозяйстве агрономом, получая там высокие результаты, до 40 центнеров пшеницы с гектара, когда другие — меньше 20. Его методы подвергали критике, но он продолжал гнуть свою линию», - рассказал студент-третьекурсник КГСХА Станислав Иванов.

Его однокурсник Дмитрий Губарев подытожил слова товарища: «Современные методы обработки почвы основаны на фундаменте, заложенном Терентием Семеновичем. Наша академия отдает ему должное. Его методам сегодня учимся и мы».

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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