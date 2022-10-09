Курганцы все больше времени уделяют здоровому образу жизни

Прошло 4 года, как Вадим Шумков возглавил Курганскую область. «Новый мир» продолжает серию публикаций о том, что сделано за этот период губернатором и его командой. Сегодняшняя тема – развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни.

Важно не только дать людям работу, но и создать условия для интересного, полезного, здорового досуга. Об этом неоднократно заявлял губернатор Курганской области Вадим Шумков. Выполняя его поручение, региональное правительство многое сделало для развития физкультуры и спорта.

- За предыдущие 3 года в Зауралье построено 10 крупных спортивных объектов, в том числе два физкультурно-оздоровительных комплекса в сельской местности – в районных центрах Мишкино и Петухово. Также открыты 18 площадок ГТО, 20 хоккейных кортов, 166 спортивных площадок и 7 залов единоборств. Помимо этого в регионе построены и реконструированы 6 стадионов, 7 школьных стадионов, 7 детско-юношеских спортивных школ и 39 школьных спортивных залов, - рассказал «Новому миру» начальник Управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин.

Поскольку близится зима, отдельно скажем о новых хоккейных кортах. После открытия они сразу стали эпицентром спортивной жизни своих населенных пунктов. На их базе созданы хоккейные секции для детей, занятия которых проводятся днем. А вечерами корты собирают всех желающих покататься. Многие приходят на них целыми семьями.

По словам Сергея Моторина, в планах на этот и следующие 2 года – строительство еще 21-го и ремонт еще 8-ми спортивных объектов в Курганской области.

Николай Волков.

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