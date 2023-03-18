Курганцы встретили «Крымскую весну»

В Курганской области проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 9-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Одно из них состоялось сегодня, 18 марта, в Центральном парке культуры и отдыха областного центра. На концерт «Крымская весна» пришли представители трудовых коллективов предприятий и организаций города, общественных организаций, молодежь, люди старшего поколения.

- Ровно 9 лет в России появился новый замечательный весенний праздник. В 2014 году жители Крыма и Севастополя на референдуме приняли правильное решение - быть с Россией. Мы желаем Крыму и Севастополю процветания. Пусть гордо реет наш флаг над Крымом и славным городом Севастополь – символ единства России. С праздником всех! - обратился со сцены к собравшимся председатель Общественной палаты Кургаснкой области Михаил Белоусов.

По мнению председателя Курганской городской организации ветеранов и пенсионеров войны, труда и вооруженных сил и правоохранительных органов Владимира Дударева, многие годы крымчане боролись и добивались своей правды. И только решительные действия нашего Президента Владимира Путина позволили осуществить крымскую мечту.

- В далеком 1945 году советский народ уже победил немецкий фашизм, но, видимо, не до конца. И сейчас нашим бойцам вновь приходится решать проблему фашизма. Я уверен, победа будет за нами! – заявил Владимир Дударев.

Другие выступающие отметили, что последние 9 лет вошли в историю Крыма как самые значимые в этом столетии. Каждый из нас навсегда запомнит март 2014 года, когда состоялся референдум и был подписан договор о вхождении Крыма в состав России. Сегодня Крымский полуостров интенсивно развивается. И каждый из нас стал свидетелем великой стройки, самого длинного моста в Европе и в России – Крымского.

В праздничном концерте «Крымская весна» приняли участие лучшие творческие коллективы города, которые исполнили музыкальные номера «За тебя, Родина-мать!», «Как жили мы борясь», «Мы - единое целое», «Гордая Россия» и другие. Курганцы поддерживали артистов аплодисментами и подпевали известным песням. Завершился концерт флешмобом «Моя Россия», к которому мог присоединиться каждый желающий.