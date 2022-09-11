Курганцы вступают в волонтёрские ряды

Школа волонтёров «Добро+» объявляет о наборе на обучение. Оно будет проходить с 20 по 30 сентября 2022 года.

Подключиться могут все желающие. Есть возрастные ограничения - от 14 лет. По итогам обучения участники получат Личную книжку волонтёра, уточнили в Доме молодёжи.

Заявки на участие принимают до 19 сентября (включительно) на адрес электронной почты dommolkgn@mail.ru с пометкой «Добро+». В заявке нужно указать ФИО, номер телефона, ссылку на социальную сеть «ВКонтакте», либо заполнить данные в гуглформе .

О форме проведения занятий, месте и времени проведения будет сообщено дополнительно. Интересующие вопросы можно задать по телефону 22-45-14.

В Курганской области объявили конкурс волонтёрских проектов. Конкурс проводится с 12 сентября по 3 ноября. Мероприятие поможет выявить лучшие волонтёрские практики и привлечь людей в добровольческую деятельность. Участвовать могут команды детей, студентов и старшего поколения. В положении представлено всего шесть номинаций: «Лучший детский волонтёрский проект» для руководителей проектов в возрасте от 14 до 18, «Лучший студенческий волонтёрский проект», подразделяющийся на социальный, медицинский и патриотический, для руководителей проектов в возрасте от 19 до 25 лет, «Лучший «Серебряный» волонтёрский проект» для руководителей проектов в возрасте от 50 лет и старше, а также «Лучший инклюзивный проект» для руководителей проектов для людей с ОВЗ старше 14 лет.

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