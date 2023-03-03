Курганцы выбрасывают в канализацию салфетки, одежду и даже обувь

В Кургане из городских коллекторов в этом году сотрудники цеха канализации АО «Водный Союз» извлекли 64 кубометра мусора, в основном синтетических тряпок. Помимо сточных вод канализацию города наполняют строительный мусор, предметы одежды, обуви и личной гигиены.

В январе-феврале дорогостоящее оборудование на канализационных насосных станциях пять раз выходило из строя по причине засоров, сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». Для прочистки насосов на КНС, систему приходится останавливать. А это всегда чревато возникновением подпоров. Чтобы избежать выхода сточных вод на поверхность, сотрудники предприятия стараются работать очень быстро и более чем на два часа не задерживать перекачку стоков.

«Уважаемые жители города! Наше с вами санитарно-эпидемиологическое благополучие напрямую зависит от бесперебойного функционирования системы канализации. Выход сточных вод на поверхность – это результат засоров трубопроводов. Обращаем ваше внимание на недопустимость использования канализационной сети в качестве мусоропровода», - обращаются к жителям города Кургана сотрудники «Водного Союза».

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