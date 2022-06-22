Курганцы выложили из свечей танк Т-34

На курганской набережной возле Троицкого храма в ночь на 22 июня прошла мемориальная акция «Огненные картины войны».

В ней приняли участие волонтёры Победы и активисты общественных объединений, депутаты Курганской городской Думы, а также горожане. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны героях они зажгли свечи памяти.

Огненная картина была посвящена памяти воинов-танкистов 25-го учебного танкового полка. Память о них увековечена в виде танка Т-34, который установлен на кольце в начале улицы К. Мяготина. Из свечей участники акции выложили изображение памятника, который отражает вклад Кургана и региона в Великую Победу.

Курганцам рассказали об истории 25-го учебного танкового полка. Отмечалось, что он был создан в январе 1943 года, готовил и комплектовал экипажи для танка Т-34: механиков-водителей, радистов, стрелков. 25-ый полк просуществовал до лета 1947 года. За пять лет было подготовлено несколько тысяч танкистов. Так, за 1944 год на фронт было отправлено 4000 молодых бойцов-танкистов. В память о 25-м учебном танковом полку в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1985 году в Кургане на кольце в начале улицы К. Мяготина установили памятник в виде танка Т-34. Цифра 25 на борту танка - не порядковый номер, а настоящий символ победы. Он символизирует номер танкового учебного полка, который находился и дислоцировался в годы войны в Кургане.

Память о воинах – земляках, погибших во время Великой Отечественной войны, все присутствующие почтили минутой молчания, сообщили в пресс-службе администрации города.

Добавим, что впервые Курган присоединился к Всероссийской акции «Огненные картины войны» в 2021 году. Тогда активисты и волонтёры зажгли 1500 свечей и выложили из них силуэт скульптуры солдата-лыжника, вернувшегося с Победой домой, в честь воинов 32-го лыжного полка, расположенного на Увале, и надпись: «Курган помнит».

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