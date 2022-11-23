Курганцы задолжали коммунальщикам за водопользование 326 миллионов рублей

Общий долг потребителей - физических и юридических лиц - за услуги водоснабжения и водоотведения в Кургане на 21 ноября 2022 года превысил 326 миллионов рублей. Задолженность ТСЖ и ЖСК за поставленные ресурсы составила около 5 миллионов рублей, Управляющих компаний свыше 20 миллионов рублей, а суммарная задолженность физических лиц превысила 230 миллионов рублей, сообщает пресс-служба компании «Водный Союз».

Вся годовая ремонтная программа «Водного Союза», которая включает в себя как плановую замену ветхих участков сетей, так и аварийные ремонты, составляет 155 миллионов рублей. Это те средства, которые компания собирает по установленному тарифу. Если бы все потребители вовремя платили за коммунальные услуги, несложно представить, какую весомую сумму можно было бы направить на улучшение состояния городских сетей.

Напоминаем, что каждый месяц, до 10 числа горожане обязаны оплачивать счета за коммунальные услуги. В компании настоятельно рекомендуют гражданам погасить долги, ведь заплатить за то, что потребили — всё равно придется.

В Кургане полностью изношены 76% водопроводных и 95% канализационных сетей. В 2022 году «Водный Союз» провел масштабную ремонтную кампанию, полностью заменив 7 километров водопроводных и более километра канализационных трубопроводов. В 2023 году крупные ремонты на сетях будут продолжены.

Фото от компании «Водный Союз»