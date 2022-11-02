Курганцы завоевали золото, серебро и четыре бронзы на чемпионате «Абилимпикс»

Золото, серебро и четыре бронзы в копилке курганской делегации по итогам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соревнования проходили с 28 по 31 октября в Москве.

Определяли победителей в 40 основных компетенциях по восьми направлениям: информационные технологии, сфера услуг, питание, медицина, промышленность, декоративное искусство, творчество, экономика и финансы. Как сообщает Молодёжный портал Зауралья PROSPEKT45.RU, всего в состязаниях приняли участие более 1 000 конкурсантов: школьники, студенты и специалисты.

Курганскую область на чемпионате представили семь участников в компетенциях «Швея», «Художественное вышивание», «Вязание крючком» и «Флористика», шесть из них стали победителями. По итогам участия в состязаниях в копилке Курганской области 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовых медали: 1 место в компетенции «Художественное вышивание» — Алина Нестерова, 2 место в компетенции «Швея» — Оксана Брускова, 3 место в компетенции «Швея» — Яна Ляпустина, 3 место в компетенции «Флористика» — Александра Елфимова, 3 место в компетенции «Вязание крючком» — Ульяна Бетева, 3 место в компетенции «Художественное вышивание» — Софья Берсенёва.

Победителям Национального чемпионата выдали сертификаты, на которые разрешено покупать технические средства реабилитации или же оплатить дополнительное образование.

«Профессионализм участников чемпионата на хорошем уровне, что предъявляет всё более высокие требования к подготовке конкурсантов и деятельности экспертов. […]В планах – проведение мастер-классов победителей, обсуждение перспективных компетенций, возможных мер поощрения на уровне региона и образовательных учреждений», - отметила руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» в Курганской области Марина Ефимова.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.