Курганцы жалуются в горадминистрацию на уборку дворов и высокую температуру в квартирах

Более 20 звонков сегодня, 25 января, поступило в департамент ЖКХ во время работы «горячей линии».

Часть из них касалась регулировки систем отопления. К примеру, жильцы дома № 123 по улице Гоголя пожаловались на пониженную температуру в квартире. Жильцы неоднократно обращались по данному вопросу в управляющую организацию ООО «Восток-Центр», но это не принесло результата. Жители дома № 18 (корпус 2) во 2-м микрорайоне жилого массива Заозерный, напротив, сообщили о чрезмерно высокой температуре в квартирах.

Ряд обращений касался уборки дворовых территорий, горячего водоснабжения, восстановления благоустройства после раскопок, озеленения дворов, ремонта в подъездах, уточнили в пресс-службе администрации города.

Все обращения, поступившие по отоплению, специалисты департамента ЖКХ и горадминистрации отработают детально. Ответ подготовят по каждому адресу. При необходимости – выедут с проверкой, уточнил директор департамента ЖКХ Роман Медведев.

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