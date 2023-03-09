Курганец, долгие годы работавший в «Новом мире», погиб во время спецопераци

При выполнении поставленных задач в ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на Украине погиб наш 39-летний Денис Целоусов.

С 2009 по 2017 годы он работал в Издательском Доме «Новый мир» программистом, системным администратором, инженером техподдержки. Он с лёгкостью решал поставленные задачи. Был ответственным, исполнительным, очень доброжелательным человеком, всегда готовым прийти на помощь.

Денис был мобилизован осенью прошлого года, в зону боевых действий вместе с товарищами прибыл после переподготовки на военных сборах.

Коллектив «Нового мира» выражает глубокие соболезнования его матери Валентине Целоусовой, долгие годы работавшей в Издательском Доме заместителем главного редактора. Помним. Скорбим. В нашей памяти Денис навсегда останется добрым, искренним и честным человеком.

Прощание будет проходить 10 марта с 10 до 11 часов в траурном зале №1 по улице Томина. Отпевание - в Александро-Невском соборе с 11:20.

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