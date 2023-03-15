Курганец потерял больше миллиона, поверив в легкий заработок «на диване»

В феврале текущего года в одной из социальных сетей 42-летнему жителю города Кургана от незнакомого абонента поступило сообщение с предложением устройства на работу в сети Интернет. Вариант работы "на диване" предусматривал продвижение и перепродажу товара на одном из сайтов. Думая, что занимается выгодным вложением денег, курганец с помощью мобильного приложения перевел неизвестным лицам более миллиона собственных, а также кредитных средств. Спустя время мужчина понял, что денежные средства и обещанные бонусы на его счет не вернулись, и обратился с заявлением в полицию.

По данному факту следователем отдела полиции №1 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело.

Полицейские в очередной раз призывают зауральцев не совершать каких-либо операций, касающихся денежных средств, под диктовку незнакомцев.

Предложения быстрой выгоды, удачных инвестиций и легкого заработка – распространенные схемы, по которым действуют мошенники.

Вырученные денежные средства уходят за пределы Российской Федерации и используются на цели, направленные против нашего государства.