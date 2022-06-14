Курганец производит уникальное спортивное оборудование для интерактивной игры в кёрлинг

Курганец Андрей Петров вместе с единомышленниками разработал новую интерактивную игру - «Кёрлинг лайт». Это смесь кёрлинга, бильярда и боулинга. У игры уже есть свои поклонники в нескольких регионах. Первая версия была выпущена три года назад. Когда она стала набирать популярность, пришло решение создать свое производство. Оборудование уникально, аналогов в мире нет, утверждают в пресс-службе губернатора Курганской области Российской Федерации.

Программное обеспечение игры разработано выпускником курганского IT-колледжа.

«У нас больше всего времени заняло обучение нейронной сети. Мы разработали подсчёт игроков и очков, вывод команды на экран, чтобы камера искала камни и определяла их цвет. Это для нас первый такой опыт. Мы еще никогда не разрабатывали площадки для керлинга, нам нравится над этим работать», - рассказывает программист компании «Кёрлинг лайт» Александр Фокша.

В кёрлинг лайт могут играть две команды, а правила игры схожи с традиционной – задача - выбить камень противника и поставить свой ближе к центру мишени. Вместо льда игровые камни скользят по пластиковой дорожке, оборудованной автоматическим возвратным механизмом.

Оборудование выпускает компания «Кёрлинг лайт». Значительную часть составляющих для игры изготавливают в Кургане. Предприятие освоило литье пластика и силикона, из которых сделаны борта дорожки и сами камни. Сейчас в компании работает 18 человек. За месяц они производят ь 4 дорожки в месяц.

«Мы придумали новую игру, которой нет в мире, и я думаю, из Кургана начнётся её развитие. У нас получается импортозамещение не только оборудования, но еще и игры», - рассказал основатель компании Андрей Петров.

Однако продвигать игру и продукции «Кёрлинг лайту» помогает Инвестиционное агентство Курганской области. У игры уже есть поклонники в Калиниграде, Иваново и Московской области, в ближайшее время новейшая игра может ппоявится даже в Кургане.

По словам Петрова, создатели игры работают над ее популяризацией, в дальнейшем это позволит увеличить производственные мощности, штат сотрудников и расширить площади.

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