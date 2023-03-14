Курганец смог оплатить 61 штраф ГИБДД и налоги

Судебные приставы Кетовского районного отделения под угрозой продажи автомобиля смогли добиться от местного жителя оплаты 61 административного штрафа ГИБДД, а также долгов по налогам и исполнительский сбор. Цена сделки составила 500 тысяч рублей.

По информации управления судебных приставов 37-летний кетовчанин на протяжении двух лет занимался грузовыми перевозками. В ГИБДД полагают, что мужчина не соблюдал требования законодательства об оплате в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Виновный также не оплачивал земельный налог. В результате чего накопил долг на сумму более 400 тысяч рублей.

Сотрудник местной службы судебных приставов применили к должнику меры принудительного исполнения: в отношении него было вынесено постановление о взыскании 63 тысячи рублей исполнительского сбора. Далее они арестовали легковой автомобиль и отдали его на продажу.

В тот момент, когда нашелся желающий приобрести его легковушку, должник смог понять, что он вот-вот лишится своего имущества. Тогда он решил полностью выплатить штрафы, налоги, а также исполнительский сбор и сделать другие платежи.

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