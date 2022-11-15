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Курганец стал бронзовым призёром проекта «Славим человека труда» и получил 100 тысяч рублей

Заместитель губернатора Оксана Куташи поздравила победителя профконкурса.

15 ноября, 2022 - 11:01

В своём личном телеграм-канале заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи поздравила заведующего мастерской «Сетевое и системное администрирование» Курганского ИТ-колледжа Никиту Хочкова с успешным выступлением в конкурсе «Славим человека труда».

«Никита Хочков стал бронзовым призёром конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». Никита занял третье место в номинации «Лучший программист», показав высокий уровень профессионализма в решении задач системного администрирования и работе с коммутационным оборудованием», - написала заместитель губернатора.

Оксана Куташи отметила, что конкуренция была серьёзной. В финале конкурса «Славим человека труда» за призовые места боролись более 40 участников из разных регионов Уральского федерального конкурса.

«Поздравляю Никиту с победой и желаю новых достижений и успехов. Уверена, что с такими наставниками вырастут настоящие профессионалы своего дела. Так держать!» - добавила Оксана Куташи

Фото из  личного телеграм-канала заместителя губернатора Курганской области Оксаны Куташи.

 

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15 ноября, 2022 - 11:01

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