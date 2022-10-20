Курганец стал победителем конкурса на Всероссийском слёте спасателей

Представитель Курганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Сергей Хлыстов стал победителем конкурса проектов Росмолодёжи в рамках II Всероссийского слёта студентов-спасателей и добровольцев в ЧС им. Героя России Евгения Зиничева.

Слёт студентов-спасателей проходил с 14 по 19 октября в Свердловской области. Он объединил 200 участников из разных регионов России, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской области. На слёте студенты прошли обучение по работе в зонах ЧС, приняли участие в крупномасштабных суточных учениях, встретились с представителями руководства органов исполнительной власти, Героями России, именитыми актёрами и спортсменами, профессиональными инструкторами и спасателями.

При поддержке Федерального агентства по делам молодёжи на слёте прошёл конкурс социальных проектов. Студенты-спасатели презентовали свои идеи по развитию и поддержке добровольчества в регионах.

Курганец Сергей Хлыстов представил проект по развитию добровольчества в ЧС – «Образовательный марафон «Секрет спасения». Программа направлена на подготовку молодых людей, способных спасти себя и других людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Проект Сергея Хлыстова стал одним из четырех, которые получат финансирование на реализацию.

Обучение студентов колледжей и техникумов навыкам спасения и оказания первой помощи начнется уже в декабре этого года и завершится в мае 2023-го. Об этом соообщает пресс-служба губернатора Курганской области со ссылкой на молодежный портал Prospekt45.

Фото Курганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.