Курганец выиграл в лотерею 1 млн рублей

Водитель из Кургана Александр Пестерев выиграл в моментальную лотерею 1 млн рублей. На билет потратил 200 рублей.

Александр регулярно берёт билеты, выигрывает в два-три раза больше их стоимости, сообщает пресс-служба «Столото».

— Когда я стер защитный слой билета и увидел сумму, обрадовался. Потом засомневался: вдруг ошибся. Чтобы убедиться в победе, сходил в тот же лотерейный киоск «Столото» и попросил сотрудницу проверить билет. Она подтвердила, что мне повезло, — рассказывает Александр. — В глубине души я знал, что однажды выиграю!

Как распорядиться выигранными деньгами, победитель еще думает.

Фото публикуется с разрешения победителя.