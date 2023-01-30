Курганец «вынес» из магазина бутылку водки, и ближайшие 4 года он рискует провести за решёткой

Молодой человек взял с витрины одного из курганских супермаркетов бутылку водки, положил её в карман и, не расплатившись, покинул магазин.

Злоумышленника попытался остановить охранник торгового объекта, но юноше удалось скрыться. Сотрудники магазина незамедлительно сообщили о случившемся в полицию. По горячим следам гражданина задержал наряд ППС.Похищенное у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело. В региональном управлении МВД уточнили, что максимальное наказание за грабёж – лишение свободы на срок до четырёх лет. Сподозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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