Курганец выплатил 400 тысяч рублей своим детям

Курганец не заботился о финансовом благополучии сына и дочери и накопил задолженность в размере 400 тысяч рублей. Сотрудники городского отделения №1 восстановили права несовершеннолетних зауральцев и взыскали с их отца алименты.

Так как должник некоторое время не был официально трудоустроен, то сумма долга перед детьми рассчитывалась из средней заработной платы в Российской Федерации. Затем судебные приставы выяснили, что мужчина-неплательщик уехал на заработки в Москву и зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Пресс-служба УФССП России по Курганской области сообщает, что в рамках работы по принудительному взысканию алиментов сотрудники службы вынесли в отношении зауральца постановления о запрете на выезд за пределы Российской Федерации, на регистрационные действия с транспортным средством должника и об обращении взыскания на расчетные счета в банке. Детям ежемесячно стали поступать алименты от отца.

В результате принятых судебными приставами мер должник связался с бывшей супругой и выплатил всю сумму задолженности.

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