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Курганмашзавод открыл двери для профориентационной акции

Экскурсанты посетят механосборочное и сборочно-сдаточное производства и завод сварных конструкций.

11 октября, 2022 - 17:30

«На следующей неделе ждем гостей! Завод открывает двери для профориентационной акции Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов», - сообщает телеграм-канал Курганского машиностроительного завода.

На предприятие приедут ребята из Мишкино, Звериноголовского, Лебяжья и курганских школ - 5-й и 23-й, придут студенты КГУ и КПТ.

На КМЗ выразили надежду, что экскурсантам будет интересно не только в плане общего развития, но производство разбудит в ребятах интерес к рабочим и инженерно-техническим специальностям.

Открытие недели состоялось в понедельник 10 октября в музее Трудовой славы, где юных гостей познакомили с историей завода. В маршрут обзорной экскурсии включены механосборочный завод, сборочно-сдаточное производство и завод сварных конструкций.

Отметим, что в прошлом году всего за «Неделю без турникетов» на Курганмашзаводе побывало более 150 зауральских ребят.

Фото из архива пресс-службы Курганмашзавода.

 

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11 октября, 2022 - 17:30

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