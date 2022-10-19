Курганмашзавод полностью реконструировал производственную мастерскую в промышленном техникуме

На новый учебный год ПАО «Курганмашзавод» сделал Курганскому промышленному техникуму шикарный подарок, полностью реконструировав производственную мастерскую. «Можно много говорить о том, как должны помогать друг другу промышленность и сфера образования. Мы предпочитаем действовать. Это вторая производственная мастерская, которую Курганмашзавод отремонтировал за счет собственных средств. Первую мы сделали в прошлом году», - рассказал исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» Петр Тюков.

Площадь мастерской составляет 130 квадратных метров. Сюда студенты приходят на практические занятия. Ремонт проведен по дизайн-проекту, выполненному на Курганмашзаводе в единой стилистике оформления техникума. Кроме капитального ремонта помещения обновлено и станочное оборудование.

На одной из стен мастерской размещены логотипы Курганмашзавода и КПТ. Слоган «Растим профессиональные кадры!» как раз о сотрудничестве базового предприятия и учебного заведения.

Напомним, Курганский промышленный техникум готовит рабочих основных специальностей для машиностроительных предприятий Зауралья.

На фото: В обновленной производственной мастерской Курганского промышленного техникума.

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