Курганмашзавод представил свою продукцию на выставке в ОАЭ

Продукция Курганского машиностроительного завода представлена на выставке оборонной промышленности IDEX-2023 которая открылась сегодня, 20 февраля, в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах.

Военное предприятие Курганской области выставило на экспозицию модель БМП-3М. Кроме того, представлен экспортный вариант легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» и бронетранспортера БТ-3Ф.

С экспозицией завода на стенде холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех ознакомился заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

Отметим, что если вы хотите стать частью команды Курганмашзавода и принимать участие в создании известной на весь мир техники, с актуальными вакансиями предприятия вы можете ознакомиться на сайте «Работа в России» и интернет-ресурсах КМЗ.

Специалистам на Курганском машиностроительном заводе предлагают возможность работать на современном высокотехнологичном оборудовании и достойную заработную плату до 100 тысяч рублей.

Подробности по трудоустройству на Курганский машиностроительный завод можно уточнить с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 по телефонам: +7(3522) 471-275, +7(3522) 471-907.