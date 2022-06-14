«Курганприбор» гордится своим музеем военной техники под открытым небом

Зауральским журналистам, которые посетили предприятие «Курганприбор», провели экскурсию по музее воинской славы. Все сотрудники завода по праву им гордятся.

Провел экскурсию заведующий выставочным центром НПО «Курганприбор» и председатель совета ветеранов Вячеслав Степанов.

«Здесь представлена экспозиция вооружения, в основном артиллерии, аналоги которых принимали непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Перед вами образец пушки 76-мм. Это самая массовая и самая лучшая пушка той войны. Она имеет такой же авторитет, как Т-34 среди танков всего мира. Это, в первую очередь, видно по ее конструкции, это облегченная конструкция. Этот вариант настолько мобильный, что позволяет в первую очередь быстро сориентироваться по целям противника. Ведь главное в войне — это мобильность. Говорят так, в дуэли побеждает тот, кто первый выстрелит. Эту пушку, чтобы развернуть, достаточно трех человек», - начал рассказ музейный заведующий.

Пушки нужны для того, чтобы встретить врага на дальнем расстоянии, первыми произвести выстрел. В ходе войны немцы переориентировали свою промышленность на более сильную броню танков. Поэтому наши конструкторы разработали в противовес калибр 85-мм, которая могла стрелять как бронебойными, так и осколочно-фугасными снарядами.

Затем появилась и пушка 122-мм, которая уже пробивала мощную броню немецких «Тигров». Далее на вооружение пришла гаубица калибра 152-мм, главное предназначение которой было вскрытие огневых точек, укрепленных броней и бетоном.

Среди экспонатов музея есть и зенитная пушка, предназначенная для стрельбы по воздушным целям со скорострельностью 100-120 выстрелов в минуту. Она обслуживалась двумя операторами и одним наводчиком. От слаженности коллектива, в первую очередь, и зависел успех.

Легендарный «Град» также представлен в экспозиции.

«Это одна из первых разработок после «Катюши», которая также стоит на территории предприятия. Здесь полностью другой подход к артиллерии, снарядом здесь является ракета. Так как она на шасси, то это позволяет ей быстро занимать позицию и разворачиваться на 360 градусов. Она может стрелять как одиночными, так и залпом, в установке одновременно 40 снарядов, один поражает 250 квадратных метров. Главное предназначение — полностью поразить площадь. Первый раз это оружие было применено при столкновении на острове Даманском. Наша промышленность уже не выпускает такие установки, за «Градом» появился «Ураган», а затем «Смерч» с еще большим калибром и, соответственно, поражающим эффектом. Ракета «Смерча» имеет диаметр 300-мм и длину в 8 метров. «Курганприбор» и сегодня выпускает наводящие части для этих ракет», - рассказал Вячеслав Степанов.

К Дню Победы предприятие установило на своей площадке и легендарный вертолет МИ-8, самый массовый и в настоящее время вертолет. Он может быть и грузовым, и санитарным, а в целом, может выполнять все функции, необходимые в военное время. Предприятие до сих пор выпускает взрыватели для ракет, которыми оснащен вертолет.

«Почему мы выставили такую экспозицию? Во-первых, к каждому виду оружия мы делали и делаем часть снаряда. Большая их часть до сих пор распространена в других странах, особенно в странах бывшей Организации Варшавского договора. Мы работаем в нашей системе вооружения всю жизнь, уже 80 лет, и достигли авторитета и успеха. Наше предприятие является образцовым в области боеприпасов как для авиации, так и для сухопутных и морских родов войск.

Раньше наш завод назывался приборо-механический, мы частично делали электронную, частично механическую аппаратуру. По металлообработке у нас в первую очередь ценятся, как и везде сейчас, наладчики станков с ЧПУ и операторы, а по радиотехническому производству — регулировщики и монтажники радиоаппаратуры. Эти профессии хорошо оплачиваются», - резюмировал председатель совета ветеранов предприятия.

По словам коллег, Вячеслав Михайлович является человеком, не работающим, а проживающим свою жизнь на предприятии.

К сожалению, из всех 400 работающих на предприятии участников Великой Отечественной войны сегодня в живых осталось только двое. Это заточник Александр Семенович Винокуров, ему 96 лет, и сотрудница военно-учетного стола предприятия Вера Михайловна Мезина.

Василий Малухин/ Фото Николая Пушилина/