Курганская активная молодёжь регистрируется на форум «За Уралом — 2023»

Областной молодежный образовательный форум пройдёт на базе комплекса отдыха и развития «Чумляк» в Щучанском районе с 28 по 30 апреля, сообщает Молодёжный портал Зауралья PROSPEKT45.

Мероприятие направлено на интеграцию активных молодых людей и перспективных молодёжных команд в процесс решения наиболее актуальных социально-экономических и общественно-политических задач Курганской области.

Образовательная программа форума предполагает тренд-сессии, нетворкинг, мастер-классы, воркшопы, диалоги на равных. В рамках форума состоится Фестиваль молодёжных идей «Летний движ», в рамках которого команды муниципальных образований получат финансовую поддержку от регионального департамента образования и науки на реализацию молодёжных идей.

Для участия в форуме каждый претендент должен зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России» myrosmol.ru и подать заявку (через личный кабинет пользователя системы) на мероприятие «Областной молодёжный образовательный форум «За Уралом – 2023». Приём заявок – с 15 марта по 15 апреля 2023 года.

В рамках форума будет проведён Всероссийский конкурс молодёжных проектов от Федерального агентства по делам молодёжи. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие проект и заявившиеся на направления «Всероссийские возможности» и «Региональные возможности». Приём заявок на грантовый конкурс – с 15 марта по 24 апреля.

Дополнительную информацию о проведении форума можно получить в Центре молодёжных инициатив и программ Центра развития современных компетенций по телефону: 8 (3522) 45-93-20

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.