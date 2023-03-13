Курганская библиотека отправила участникам спецоперации блиндажные свечи

Библиотека имени Югова присоединилась к акции Общероссийского Народного фронта «Всё для Победы». Сотрудники Юговки сделали для бойцов военной спецоперации на Украине блиндажные свечи.

Из консервных банок, картона, парафина библиотекари за 2 недели смастерили 55 окопных свечей, которые в полевых условиях необходимы и для приготовления пищи, и для обогрева.

Коробки со свечами и гитара из Юговки станут частью большой гуманитарной посылки, которую Народный фронт отправит зауральским бойцам, сообщили в пресс-службе Управления культуры Курганской области. Координатор «Молодёжки ОНФ» в Курганской области Денис Сурин принял ценный груз библиотеки.

К каждой свече библиотекари добавили весточки с малой родины. А специалист библиотеки Елена Морозова вместо прозаических слов сочинила стихотворение, которое отправится зауральским солдатам вместе со свечами!

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