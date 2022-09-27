Курганская библиотека провела телемост с одной из библиотек в ЛНР

Телемост между Центральной детской библиотекой города Краснодона в Луганской народной республике и Курганской областной детско-юношеской библиотекой им. В.Ф. Потанина состоялся 26 сентября.

Кадеты 7-го класса школы №42 совершили виртуальную экскурсию в Краснодонский музей «Молодая гвардия», узнали о комсомольцах, ведущих в оккупированном городе борьбу с фашистами. Курганские школьники посмотрели восстановленный мемориальный комплекс Непокоренный, который находится на месте шурфа шахты № 5, куда был сброшен 71 участник комсомольской подпольной организации «Молодая гвардия».

Молодогвардейцам было от 14 лет до 21 года, это всем известные имена – Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Олег Кошевой, Любовь Шевцова… Но на мероприятии ребятам рассказали об Ане Соповой, она так же геройски погибла, помогая своим товарищам, была комиссаром пятерки подпольщиков.

Кадеты, впечатленные рассказами о героях-антифашистах, задавали много вопросов и признались, что с большим интересом самостоятельно посмотрят советский двухсерийный художественный фильм 1948 года режиссёра Сергея Герасимова по одноимённому роману Александра Фадеева о героической деятельности подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия».

Мероприятие закончилось минутой молчания.

Фото с официальной страницы Курганской областной детско-юношеской библиотеки им. В.Ф. Потанина в социальной сети «ВКонтакте».

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