Курганская бизнес-леди уверена: нужно стремиться к тому, чтобы дело приносило пользу обществу

Бизнес в период неопределённости: зачем предпринимателю экономика? Ответ на этот вопрос знает доктор экономических наук, эксперт Российской академии наук, предприниматель Наталья Логачева.

Приехала девушка в Курган из Екатеринбурга. Для занятий ей нужен был спортзал. Не найдя подходящего, в 2003 году она открыла собственный.

«Ключевой момент: я не хочу ни от кого зависеть, делаю, что хочу. Второе – делаю, когда хочу, ну а для женщины это ещё и то, что нравится и по душе. В Екатеринбурге я бы не открыла зал. В Кургане не было таких и было проще», - отмечает Наталья.

По мнению предпринимателя, бороться с неопределённостью не надо, необходимо научиться в ней жить.

«На меня и мой бизнес повлиял фактор, который я не могла предсказать. Поэтому не бойтесь неопределённости, это нормально. Не бойтесь делать бизнес, даже если вы не знаете, что будет впереди. В любой ситуации мы сможем адаптироваться к тому, что происходит», - говорит предприниматель.

Она также считает, что необходимо обращать внимание на «маяки».

«Маяки-люди, с которыми можно пообщаться, маяки-сообщества, как «Опора России». В чатах сообщества много полезной информации, которую вам дают на «блюдечке с голубой каёмочкой». Все это знания, которыми надо воспользоваться», - комментирует Наталья.

Необходимо знать нюансы отрасли, потребителей, добавляет доктор экономических наук.

«Кризисы были, есть и будут. Любая экономка циклична и она сравнима с человеком. Было плохо, но потом будет хорошо. Такие объединения, как «Опора» дают нам понять, что мы не одиноки, у нас одинаковые вопросы и проблемы. Давайте стремиться к тому, чтобы наше дело приносило пользу и удовольствие не только нам, но и нашему обществу», - резюмировала Наталья.

Исполнительная дирекция Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

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