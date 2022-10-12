Курганская делегация принимает участие в международной выставке «Дорога-2022»

С 12 по 14 октября Международный выставочный центр КАЗАНЬ-ЭКСПО станет главной площадкой для представителей дорожно-транспортного комплекса нашей страны. Здесь проходит традиционная специализированная выставка «Дорога-2022».

Масштабное мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня работников дорожного хозяйства при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

Выставка-форум «Дорога» – это крупнейшая в нашей стране отраслевая дискуссионная площадка, которая объединяет авторитетных международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России из Министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов РФ. Также гостями мероприятия станут производители материалов и дорожно-строительной техники, представители науки и бизнеса.

В составе делегации Курганской области в выставке примет заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев.

В течение трех дней пройдут пленарные заседания, тематические конференции, семинары, презентации крупнейших отраслевых компаний. Большинство из них будут доступны в видеоформате. Участники не только поделятся профессиональным опытом, но и обсудят ключевые темы выставки: реализацию пятилетней программы развития дорожного хозяйства до 2027 года и национального проекта «Безопасные качественные дороги», улучшение нормативной базы и кадровый потенциал России, стратегический маршрут Москва – Казань – Екатеринбург. Кроме того, в павильонах масштабной экспозиции представлены передовые образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.

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