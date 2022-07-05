Курганская экономика развивается быстрее, чем экономика других регионов

Темпы развития экономики в Курганской области превышают общероссийские показатели. Об этом, выступая сегодня в прямом эфире, который прошел в группе Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», заявил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов.

По его словам, индекс промышленного производства по итогам прошлого года составил в Курганской области 104,3%. За первые пять месяцев текущего года этот показатель равен 104,4%, что существенно выше, чем в среднем по России (102,8%).

- Аналогичная картина наблюдается и с темпами роста инвестиций в основной капитал. В Курганской области этот показатель за прошлый год составил 106,8%, за последние три года — 112,4%, а в среднем по стране за тот же период — 103,1%, - указал Владимир Архипов.

Помимо этого в Курганской области сокращается безработица, растет количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса, а также самозанятых.

Напомним, что эти и другие показатели прямо либо косвенно влияют на улучшение инвестиционного климата. Курганская область по нему признана наиболее развивающимся регионом страны. За год она улучшила свое положение в национальном рейтинге сразу на 36 позиций и теперь входит в ТОП-15. Об этом недавно во всеуслышание на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил Президент России Владимир Путин.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.