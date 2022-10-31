Курганская епархия передала мобилизованным 2 тонны вещей и продуктов

Курганская епархия 28 октября отправила мобилизованным вторую партию гуманитарной помощи.

Как сообщила координатор службы «Милосердие» Евгения Гельцель, за месяц было собрано 935 кг продуктов. Это тушёнка, рыбные консервы, макароны, крупы, сахар, чай, растительное масло, мёд, соль, печенье, конфеты.

Также зауральцы принесли более 70 мешков - около 1100 кг - различной одежды, уточнили в пресс-службе епархии.

На собранные денежные средства были закуплены: спальные мешки, спальные коврики, палатки, сидушки, средства гигиены, медицинские средства, шерстяные одеяла, а также постельные принадлежности и туалетная бумага.

По индивидуальной просьбе для одного из мобилизованных были закуплены ботинки-берцы, аптечка, рюкзак.

Кроме того, люди приносили письма, рисунки, нательные крестики, заламинированные тексты молитв, пояса с молитвой «Живый в помощи».

«Мы и в дальнейшем будем продолжать работу, чтобы оказывать помощь уже не только мобилизованным, но и их семьям», - подчеркнула Евгения Гельцель.

Прием благотворительной помощи производится в Центре гуманитарной помощи в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери, по адресу: город Курган, улица Ястржембского, 41а (на территории завода «Курганприбор»). Информацию можно уточнить по телефону 8(922)677-88-48.

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