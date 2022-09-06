Курганская епархия передала «В добрые руки!» канцелярские наборы и сладости

В Кургане завершилась благотворительная акция-ярмарка «В добрые руки», которая проходила в августе на приходах - участниках проекта «Сквер Милосердия – территория добрых дел», реализуемого с использованием гранта Президента РФ.

В течение августа в храмах прошли благотворительные ярмарки и акции, во время которых организовали сбор средств для приобретения школьных принадлежностей, вещевой и другой благотворительной помощи многодетным и малообеспеченным семьям, имеющим детей школьного возраста, являющихся подопечными приходов.

В епархии рассказали, что на собранные средства были приобретены школьные принадлежности, сладкие подарки и сертификаты, которые вручались семьям школьников в храмах после молебнов на начало нового учебного года.

Как сообщает vk.com/eparhiyakurgan, за время акции было собрано 88200 рублей, приобретено 65 канцелярских наборов, 56 сертификатов для покупки школьных принадлежностей и 68 сладких подарков. Оказана помощь 106 нуждающимся семьям, в которых проживает 321 ребенок. В акции приняли участие 214 благотворителей и волонтеров.

«Хочется поблагодарить всех неравнодушных людей, которые приняли участие в этой акции, ведь дарить добро вдвойне радостнее, чем получать. Целью данного мероприятия было, в том числе, привлечение общественности к проблемам многодетных и малообеспеченных семей, что способствует развитию благотворительности в городе Кургане», - сказала координатор проекта «Сквер Милосердия – территория добрых дел» Ольга Мищенко.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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