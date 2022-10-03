Курганская епархия передаст участникам спецоперации 500 кг продуктов и 400 кг тёплой одежды

Во всех приходах Курганской епархии идёт сбор помощи для мобилизованных.

Уже собрано более 500 кг продуктов, 400 кг теплой одежды, 44 спальных мешка, коврики, палатки, средства гигиены, шерстяные одеяла. Помощь аккумулируется в службе «Милосердие» при Порт-Артурском храме города Кургана и в ближайшие дни будет передана в центры сбора мобилизованных, сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

«Дорогие братья и сестры! В это трудное время мы должны вместе сплотиться в нашей молитве к Богу, потому что только Бог может помочь каждому из нас и особенно нашим ребятам, которые сейчас находятся на поле брани. Я призываю всех родственников, знакомых, близких оказать помощь нашим воинам своей молитвой. Приходите по воскресеньям в наши храмы, и будем вместе молиться о наших ребятах. И Господь будет помогать им. Это самое главное, чтобы они остались живы, чтобы вернулись в свои семьи, чтобы снова радовали нас», – сказал митрополит Даниил.

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