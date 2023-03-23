Курганская епархия закупила оборудование для обустройства «Социальной пекарни»

В приходе Рождества Христова города Кургана в скором времени откроют «Социальную пекарню «Добрый хлеб». Проект с таким названием получил грантовую поддержку.

Как сообщили в пресс-службе епархии, на данный момент уже приобрели и доставили первое оборудование – шкаф пекарский подовый и шкаф расстоечный тепловой.

« Планируется, что с 1 мая уже начнём выпечку хлеба в количестве 200 булок в неделю. 150 булок будет раздаваться нуждающимся прихожанам одиннадцати приходов города Кургана, в том числе социальной столовой при Порт-Артурском храме, а еще 50 булок – прихожанам прихода Рождества Христова. Весь хлеб будет выпекаться на средства гранта и раздаваться бесплатно», - сообщил настоятель храма протоиерей Михаил Кучеров.

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