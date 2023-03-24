Курганская гимназия на вырученные от ярмарки 160 тысяч рублей закупила вещи для бойцов

«Продолжаем оказывать гуманитарную помощь нашим военнослужащим. В гимназии № 31 была организована кулинарная ярмарка, все вырученные средства от которой ребята и педагоги направили на приобретение необходимых вещей нашим бойцам», - сообщила в своем телеграм-канале глава Кургана Елена Ситникова.

Как сообщает официальный сайт 31-й гимназии, школьники собрали более 160 тысяч рублей. «Вырученные средства решено было отправить на снаряжение бойцов СВО гарнизона п. Плановый Щучанского района Курганской области. Всего было закуплено 90 пар резиновых сапог, 500 пар перчаток, большое количество нижнего белья. Также ребята написали письма поддержки для участников спецоперации с пожеланиями скорейшей Победы и возвращения домой. Сегодня посылка была отправлена в зону военных действий», - говорится в сообщении.

«Некоторые мальчишки написали, что, как только они вырастут, обязательно придут на помощь своим взрослым товарищам, потому что долг каждого мужчины – защищать свою родину. Горжусь нашими ребятами и теми, кто сегодня находится на передовой», - написала в своем ТГ-канале Елена Ситникова.

Фото гимназии № 31 города Кургана.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.